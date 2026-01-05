Una ley impide inscribir en su pueblo a 2.000 bebés nacidos en Lleida cada año

El Registro Civil de Lleida es uno de los 4 de la demarcación en los que se inscriben recién nacidos por haber hospitales en el municipio.

Una reforma legal de 2015 impide que cada año 2.000 bebés nacidos en Lleida sean inscritos en el Registro Civil como originarios del pueblo de sus familias y hace que en su primer DNI figuren como naturales del municipio del hospital donde vieron la luz. La senadora leridana de ERC, Sara Bailac, ha logrado que el Gobierno estudie cambiarlo.

Una reforma legal de perspectiva urbanita ha generado un nuevo problema, ahora de identidad y de documentación, en el mundo rural: cerca de 2.000 bebés que nacen cada año en Lleida, casi dos tercios del total, no pueden inscribirse como nacidos en su pueblo ni su primer DNI recoger ese dato salvo que sus progenitores se molesten, en el inusual caso de conocer esa posibilidad, en realizar una serie de trámites administrativos que suponen tiempo, sobre todo de desplazamientos, y dinero en tasas administrativas.

El embrollo tiene su origen en la modificación de la ley del Registro Civil de octubre de 2015. Desde entonces, y para evitar a los padres la molestia de ir a tramitar la inscripción del nacimiento al Registro Civil, asume el papeleo el personal del hospital donde nace el bebé.

Así, los más de 3.000 niños que cada año nacen en Ponent se inscriben como nacidos en cuatro municipios: Lleida, Tremp, La Seu d’Urgell y Vielha. Y en torno a 2.000 de ellos, entre 1.944 y 2.096 en cada uno de los últimos cinco años, en los que nacieron una media de 3.257 según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), no son inscritos como nacidos en los municipios de residencia de sus familias, algo que históricamente se había hecho, sino en el del hospital en el que nacen.

“Es una cuestión administrativa pero que tiene un fuerte valor sentimental porque tiene que ver con la pertenencia y la identidad”, explica Sara Bailac, senadora leridana de ERC, que en mayo logró que la Cámara Alta instara al Gobierno a “habilitar mecanismos legales o reglamentarios que permitan realizar la inscripción del nacimiento en el Registro Civil correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos”.

Y el Gobierno se ha puesto las pilas. “La propuesta se encuentra en estudio”, ha respondido el ministerio de Presidencia a una pregunta parlamentaria.

El Ejecutivo, no obstante, “quiere preservar la inscripción automática en el centro hospitalario” para “evitar que los progenitores deban trasladarse al Registro Civil a las pocas horas del nacimiento”.

Anotaciones distintas en el Padrón y en el Registro, DNI y Libro de Familia

“Hace mucho que en Lleida solo se nace en la capital, en La Seu, en Tremp y en Vielha, pero como lugar de nacimiento de los niños siempre constaba el de los pueblos donde se empadronaban. Hemos ganado agilidad pero hemos perdido esa posibilidad”, explica Sara Bailac, senadora leridana de ERC, que empezó a trabajar ese tema en la Cámara Alta cuando varios alcaldes le transmitieran el malestar que esa situación generaba en los pueblos, ya que la anotación del Registro Civil, en la que figura como lugar de nacimiento el municipio donde el niño nace, es la que aparece en el DNI porque se elabora a partir del Certificado Literal de Nacimiento y en este figura la localidad que comunica el personal hospitalario. Ocurre lo mismo desde 2021 con el Libro de Familia, o más concretamente con el Registro Individual Electrónico que lo sustituye, ya que se compone con las inscripciones del Registro Civil. El Padrón Municipal es otra cosa, ya que lo elabora otra administración, en este caso los ayuntamientos, a partir de la declaración del domicilio de residencia por parte de los vecinos del lugar y con las posteriores comprobaciones para confirmar o dar de baja esa anotación. ¿Se pueden modificar esas anotaciones? Sí, tanto la del Registro como la del DNI aunque en ambos casos se trata de trámites presenciales, es decir, para los que es obligatorio desplazarse a la cabecera del partido judicial de residencia en un caso y, en otro, a una de las tres comisarías de la demarcación (Lleida, La Seu y Les) que dispone de servicio de Documentación. Los trámites del Registro Civil, donde debe iniciarse un trámite judicial de rectificación de errores, son gratuitos. Una vez corregido el lugar de nacimiento del niño, se puede solicitar la emisión de un nuevo DNI donde conste como natural del municipio de residencia. La tasa de este segundo trámite es de 12 €.