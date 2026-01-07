Doble récord turístico por Navidad en Lleida con 77 millones de impacto y 285.000 forfaits

Publicado por A. BATLLE Creado: Actualizado:

El sector turístico de Lleida celebró ayer la mejor campaña navideña que se recuerda, con unas cifras récord que la consolidan como la destinación líder del Estado en deportes de invierno y naturaleza: 77 millones de euros de impacto económico en toda la provincia repartidos entre la restauración, servicios y, por supuesto, el esquí. Alcanzó los 285.000 forfaits vendidos durante todas las fiestas, superando los registros de 2025 en un 30%. El anterior récord de ventas se remontaba a 2010, cuando se llegó a los 275.000 abonos.

Estos datos son consecuencia de las buenas condiciones meteorológicas que han predominado en Lleida desde finales de diciembre, y por la apertura de los casi 400 kilómetros esquiables que las 11 dominios de esquí de Lleida han puesto a disposición de los aficionados, que han respondido como nunca. “Había nieve en todas partes”, explicó ayer el vicepresidente del patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, quien añadió que la ocupación media en los alojamientos “ha llegado al 71%, aunque para Fin de Año se llegó a una tasa de ocupación casi total”. Y abundó asegurando que “Lleida es un destino de referencia en invierno” y el esquí es la locomotora de las comarcas del Pirineo. “Si estas estaciones no existieran la economía del Pirineo de Lleida sería muy inferior”, aseguró.

En este sentido, Baqueira Beret informó que 190.000 esquiadores han pasado por sus instalaciones durante esta campaña de Navidad, incluyendo un pico de afluencia de 20.000 personas el 29 de diciembre. Por su parte, las tres estaciones propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en Lleida, Espot Esquí, Port Ainé y Boí Taüll, sumaron 78.400 visitantes entre las tres.

La oferta turística de Lleida sigue diversificándose, además, gracias a las propuestas en cultura, gastronomía y a la amplia gama de actividades de nieve y naturaleza que ofrecen 140 empresas de oferta complementaria al esquí.