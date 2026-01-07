Jornada de puertas abiertas para visitar la nueva residencia

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La nueva residencia para la tercera edad Jardins Cal Castelló de Mollerussa ya está lista y abrirá en breve. Para mostrar estas instalaciones de titularidad privada a la ciudadanía, sus promotores han organizado una jornada de puertas abiertas esta misma semana, los días 9 y 10 de enero. La convocatoria permitirá conocer el equipamiento y su funcionamiento mediante visitas organizadas con reserva previa.

El centro, ubicado junto al histórico inmueble de Cal Castelló, se plantea como un nuevo recurso asistencial para la capital del Pla d’Urgell y su entorno. Las obras del complejo se iniciaron a finales de marzo de 2023 y han concluido tras un periodo de construcción de casi tres años. Cuenta con 144 plazas residenciales y un centro de día de 30 plazas, una capacidad diseñada para dar respuesta a la demanda creciente de servicios de atención a la tercera edad y ofrecer un recurso estable tanto a familias de Mollerussa como de municipios cercanos.

Por otra parte, el ayuntamiento de la capital del Pla d’Urgell ha finalizado la urbanización del vial lateral de la carretera N-II a la altura de la nueva residencia. El proyecto se ha llevado a cabo con un presupuesto total de 129.106 euros.