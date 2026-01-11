El consell impulsa un plan para promover la lectura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El consell del Pallars Jussà ha aprobado un plan para fomentar la lectura en la comarca, que tiene como objetivos contribuir a la actividad cultural y al uso de la lengua catalana. Para ello, buscará poner en marcha acciones que cubran todo el territorio y que amplíen el número de lectores entre la población. Así lo anunció el ente comarcal, que indicó que en los últimos meses ya ha puesto en marcha 15 iniciativas con esta finalidad. Se han llevado a cabo con la participación de seis escuelas, otros tantos ayuntamientos y la biblioteca pública Maria Barbal.

Estas actividades han incluido sesiones de clubes de lectura, conferencias, presentaciones de libros, narraciones de cuentos y leyendas, monólogos y lecturas teatralizadas de cuentos y poemas. Se han llevado a cabo en ocho municipios: Abella de la Conca, Conca de Dalt, Isona i Conca Dellà, La Pobla de Segur, La Torre de Cabdella, Salàs, Sarroca de Bellera y Tremp. Este proyecto se enmarca en la línea de subvenciones del departamento de Cultura para el desarrollo de planes locales y comarcales para el fomento de la lectura, que buscan la implicación de agentes culturales, educativos y del sector del libro.