Domingo de sardanas en la platea del teatro L’Amistat

El Teatre L’Amistat de Mollerussa acogió el pasado domingo una sesión de sardanas con la actuación de la Cobla Tàrrega, en el marco de los primeros actos del 80 aniversario de la Agrupació Sardanista de Mollerussa (1946-2026). La cita recuperó el formato más popular de la sardana, con rotllana compartida, en un ambiente tranquilo y participativo. El repertorio combinó piezas como Petits laietans, Abril 1975, Arenys de Munt o Nadal a Mollerussa.