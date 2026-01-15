A la venta las viviendas de un bloque de 63 pisos clausurado en la calle de la Font

Viviendas de un bloque de 63 pisos clausurado en el número cuatro de la calle de La Font de Les Borges Blanques aparecen a la venta en una plataforma inmobiliaria en internet. La empresa Property Buyers las anuncia como “inversión” para “vivir o alquilar”, mientras que el ayuntamiento tiene sobre la mesa una comunicación de obras para rehabilitarlas. El consistorio está actualmente evaluando la propuesta del promotor.

El edificio nunca llegó a estar habitado ni sus pisos llegaron a obtener cédula de habitabilidad. Sufrió saqueos en el interior que lo dejaron prácticamente vacío y, posteriormente, se tapiaron puertas y ventanas. Esto evitó nuevos robos o la okupación de viviendas, tal como sucedió en el bloque de la calle Santiago Rusiñol. Apenas cincuenta metros separan los dos inmuebles.

Precisamente, la empresa propietaria del bloque de Santiago Rusiñol, la inmobiliaria Janus Business SL, ha iniciado los trámites ante el ayuntamiento para obtener licencia de obras y rehabilitar el inmueble, que el consistorio declaró inhabitable en 2025. Esta declaración dio pie el pasado diciembre al desalojo del inmueble, donde vivían okupas, inquilinos con contratos de alquiler social y algúin propietario.