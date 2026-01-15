Alumbrado con led y luz regulable que ahorra energía

Montoliu de Lleida ha completado la sustitución integral de su antiguo alumbrado público por otro con luminarias LED de última generación. Ha supuesto la transformación de las antiguas farolas para dotarlas de esta tecnología y equiparlas con un sistema de telegestión. Esto permite regular la intensidad de cada punto de luz de forma individual y adaptable, optimizando los consumos energéticos según las necesidades reales de cada zona y horario.

La renovación del alumbrado ha permitido reducir sustancialmente el consumo energético, lo que se traduce en un ahorro en considerable en la factura eléctrica. Esta actuación ha sido financiado con fondos de la UE, a través del programa DUS 5000 de energía limpia y la eficiencia energética en municipios con menos de 5.000 habitantes. La inversión total en la obra ha ascendido a 126.033 euros.

Por otra parte, el consistorio también ha finalizado la instalación de 230 contadores de agua inteligentes en las viviendas y los equipamientos públicos de la localidad. El alcalde, Eduard Murgó, apuntó que estos trabajos han tenido un coste de unos 60.000 euros y han contado con una subvención de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Apuntó que esre nuevo sistema permitirá tener un mayor control sobre el consumo del agua en la localidad.