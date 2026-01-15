Dos agentes de la Guardia Urbana de Balaguer salvan la vida a una persona con paro cardíaco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dos agentes de la Guardia Urbana de Balaguer salvaron la vida a una persona que la madrugada del pasado domingo sufrió un ataque cardíaco en la plaza del Mercadal de la capital de la Noguera. La persona indispuesta fue evacuada posteriormente al hospital Arnau de Vilanova y se encunetra fuera de peligro, según Ràdio Balaguer.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de la 1.00 horas cuando la Guardia Urbana fue alertada a través del 112 de una persona que se encontraba indispuesta en la plaza del Mercadal. Hasta al lugar acudió una patrulla, que comprobó que había sufrido una parada cardiorrespiratoria, una situación límite que requirió una respuesta inmediata. Sin perder ni un segundo, los agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La intervención rápida y decidida de los agentes fue clave para mantener a la persona con vida hasta la llegada del Sistema d’Emergències Mèdiques. Los sanitarios consiguieron estabilizar a la persona que, posteriormente, fue evacuado en ambulancia al Arnau de Vilanova de Lleida, donde ayer permanecía ingresada y fuera de peligro. Desde la Paeria de Balaguer “se pone en valor la formación, la sangre fría y la profesionalidad de los agentes, una actuación que demuestra cómo la rapidez y la coordinación entre cuerpos de emergencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.