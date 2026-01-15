El pacto de Mercosur blinda la marca Oli de les Garrigues en Latinoamérica

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El acuerdo arancelario entre la UE y Mercosur contempla el blindaje de derechos comerciales de la DOP (Denominación de Origen Protegida) Oli de Les Garrigues en los cuatro Estados del espacio económico latinoamericano. Eso da pie a una mayor penetración del aceite leridano en esos mercados, aunque también facilita el camino contrario a los productores argentinos, que están consolidando su negocio en Ponent.

“Es una buena noticia que se proteja el nombre comercial”, señala Enric Dalmau, presidente de la DOP. La medida impide, al menos sobre el papel, la comercialización de sucedáneos bajo denominaciones similares, una práctica que ha generado fraudes monumentales como el de los quesos parmesanos, cuyo volumen de ventas (2.000 millones de €/año) casi iguala al del auténtico parmigiano reggio. “Se evitan cosas así”, anota.

La del Oli de Les Garrigues es una de las 357 DOP de alimentos (59 del Estado español y 9 de ellas catalanas) incluidas en el Anexo 13.B del tratado comercial, que regula “el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas originarias del territorio de las Partes” firmantes. Las otras ocho son las del aceite del Baix Ebre-Montsià y de Siurana, el Salchichón de Vic, el cava, los Vinos Catalanes (incluye 53 municipios de Lleida pero no la DOP Costers del Segre) y, específicamente, los del Empordà, el Penedès y el Priorat.

No obstante, Dalmau no tiene claro que el acuerdo vaya a resultar beneficioso para el sector primario local. “No va a beneficiar a la agricultura europea. Puede que sí ocurra con algún sector concreto, como el del aceite o el del vino porque están posicionados para sufrir menos, pero me temo que los productores de carne y de cereal van a sufrir mucho”. “Veremos qué pasa, porque se trata de un mercado muy grande (270 millones de habitantes), pero de poco poder adquisitivo para comprar productos de calidad como los nuestros”, añade.

Lleida tiene vías de negocio potentes con dos de los cuatro países de Mercosur: Brasil es uno de los principales compradores de aceite de Lleida y Argentina es uno de los mayores vendedores de esa grasa vegetal en Ponent. Los otros dos son Paraguay y Uruguay.

La relación comercial con Brasil está menguando. Las más de 9.000 toneladas de aceite exportadas en 2021 por 36,21 millones de euros se han reducido prácticamente a la mitad, según los datos de la Agencia Tributaria y las Cámaras de Comercio, que sitúan el flujo del año pasado en 5.084 toneladas y 48,78 millones y el de enero a octubre de este año en 4.424 tn por 24,99 millones. La cuota de exportación ha bajado en esos cuatro años del 13,08% al 7,73% y la de negocio ha caído del 15,6% al 8,81%, aunque con mayores precios.

Mientras tanto, el trasiego desde Argentina se mantiene estable con una ligera tendencia al alza: las 3.208 tn de todo 2021 pasan a 3.058 en diez meses de 2025 y la cuota se mantiene (cae del 21,5% al 20,75%) a base de ajustar el precio, que ha bajado de 3,90 € a 3,10€ por litro, entre dos y cinco por debajo del local, que sale a entre 5 € (el límite para no perder dinero) y 8 €.

Dos talleres de arte sobre el olivo abren el pórtico de la XXIX Fira de l’Oli

Los talleres creativos Homenaje al olivo con materiales naturales y Pintamos con aceite y pigmentos naturales, organizados por la galería de arte leridana Caramunt y celebrados en el Casal Cívico y Comunitario, abrieron ayer por la tarde el programa de actividades paralelas a la vigesimonovena edición de la Fira de l’Oli de Les Garrigues, que se celebra entre mañana y el domingo en Les Borges Banques. El objetivo del primero consistía en acercar a los niños el valor simbólico y cultural del aceite, mientras el segundo, dirigido a adultos, se centraba en explorar las posibilidades artísticas del aceite como materia prima. Las actividades paralelas se completan esta tarde a las 19.00 horas con una charla sobre la ópera Norma a cargo de la musicóloga Meritxell Tena y una degustación de aceites de oliva virgen que tendrán lugar en la sala Maria Lois de la Casa de la Cultura. La feria, que en esta edición ha batido un récord de participantes con 51 productores, será inaugurada a las 11.30 horas por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que entregará el Premi Cultura de l’Oli a a las cinco DOP (Denominación de Origem Protegida) catalanas de este producto: Les Garrigues, Baix Ebre-Montsià, Empordà, Terra Alta y Siurana. Por la tarde, entre otras actividades, se entregarán los Premios al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, que también ha batido su récord de aspirantes. El programa de la feria incluye contenidos gastronómicos, talleres dirigidos al público, jornadas técnicas para profesionales y eventos culturales. “Esperamos una afluencia importante de público, como todos los años”, explica el presidente de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau. También esperan un buen nivel de ventas de aceite, en línea con los resultados que se han ido dando en las primeras ferias locales celebradas en esta campaña, que alcanzaron registros como los cerca de 12.000 litros vendidos en la convocatoria de Juncosa a comienzos de diciembre. Los precios de venta se sitúan entre los 5 € y los 8 € el litro y el formato más habitual es la garrafa de cinco.