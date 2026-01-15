España devuelve 6,2 millones de euros del IVA a andorranos en aplicación del tax free

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

España ha devuelto 6.218.215 euros del IVA de compras a residentes andorranos en aplicación del tax free durante el 2025, según datos de la Agencia Española de Administración Tributaria. La devolución de este impuesto a residentes de Andorra se ha tramitado a través del sistema a DIVA, con un total de 167.224 solicitudes, de las cuales 158.502 fueron selladas y conformes.

La categoría principal en las solicitudes de reembolso sigue siendo la de productos alimenticios, series de la electrónica. Las grandes superficies comerciales de la Seu contribuyen a este balance, ya que muchos residentes en el Principado atraviesan la frontera para hacer la compra del mes y al volver recuperan el IVA. La devolución es un 5,7% menor en la del 2024, cuando España volvió cerca de 6,6 millones de euros.