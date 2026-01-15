El Govern y el Conselh Generau acuerdan reanudar la Mesa de movilidad sostenible de Aran a partir de febrero

Publicado por acn Creado: Actualizado:

En el marco de una reunión bilateral entre Territorio y el Conselh Generau d'Aran, presidido por la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la síndica de Aran, Maria Vergés, han acordado reanudar la Mesa de movilidad sostenible de Aran a partir de febrero. La consellera ha dicho que se tienen que buscar soluciones a corto, medio o largo plazo para descongestionar la C-28, entre Vielha y Baqueira, durante el invierno cuando el incremento de población visitante es elevado. Con respecto a la vivienda, la consellera se ha comprometido a dotar de recursos humanos al Conselh Generau y ha dicho que ayudarán a financiar la contratación de dos profesionales; un arquitecto y un administrativo. El Aran también dispondrá de un inspector seguir y hacer cumplir la ley de vivienda.

La síndica de Aran ha pedido buscar las soluciones más adecuadas para descongestionar la C-28 durante la época de invierno donde esquiadores y trabajadores tienen que subir en Baqueira. Vergés ha pedido trabajar en el desarrollo competencial en materia de movilidad y de manera paralela al hacer efectivas medidas concretas para descongestionar la C-28.

Con respecto a la vivienda, la síndica ha hablado del traspaso de manera inmediata de temas en este ámbito. Vergés ha dicho que se trabajará con los ayuntamientos para encontrar solares para poder construir.