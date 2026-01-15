SEGRE

El Govern y el Conselh Generau acuerdan reanudar la Mesa de movilidad sostenible de Aran a partir de febrero

Buscarán soluciones a corto, medio o largo plazo para descongestionar la C-28 durante el invierno

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, se ha entrevistado con la síndica de Aran, Maria Vergés, en el Conselh Generau d'Aran

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, se ha entrevistado con la síndica de Aran, Maria Vergés, en el Conselh Generau d'AranMarta Lluvich / ACN

Lluís Serrano
Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

En el marco de una reunión bilateral entre Territorio y el Conselh Generau d'Aran, presidido por la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la síndica de Aran, Maria Vergés, han acordado reanudar la Mesa de movilidad sostenible de Aran a partir de febrero. La consellera ha dicho que se tienen que buscar soluciones a corto, medio o largo plazo para descongestionar la C-28, entre Vielha y Baqueira, durante el invierno cuando el incremento de población visitante es elevado. Con respecto a la vivienda, la consellera se ha comprometido a dotar de recursos humanos al Conselh Generau y ha dicho que ayudarán a financiar la contratación de dos profesionales; un arquitecto y un administrativo. El Aran también dispondrá de un inspector seguir y hacer cumplir la ley de vivienda.

La síndica de Aran ha pedido buscar las soluciones más adecuadas para descongestionar la C-28 durante la época de invierno donde esquiadores y trabajadores tienen que subir en Baqueira. Vergés ha pedido trabajar en el desarrollo competencial en materia de movilidad y de manera paralela al hacer efectivas medidas concretas para descongestionar la C-28.

Con respecto a la vivienda, la síndica ha hablado del traspaso de manera inmediata de temas en este ámbito. Vergés ha dicho que se trabajará con los ayuntamientos para encontrar solares para poder construir.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking