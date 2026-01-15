SEGRE

Renfe programa 36 servicios de bus en la línea Lleida-Montsó-Zaragoza por obras

Renfe ha programado 36 servicios de autobús en la línea Lleida-Montsó-Zaragoza para trasladar a sus viajeros durante dos fines de semana, debido al corte de la línea por trabajos de mejora que lleva a cabo Adif, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Los autobuses sustituirán al tren los días 24, 25 y 31 de enero y el 1 de febrero, y darán servicio a todos los municipios del recorrido, debido a las obras de ampliación de vías de apartado hasta los 750 metros que ejecuta Adif en distintos puntos de la línea.

En dos localidades se modificará el punto de subida y bajada de viajeros: en Tardienta estará situado en la plaza de la Estación (junto a los contenedores) y en Montsó, en la estación de autobuses (calle Camino de la Jacilla).

En Zaragoza los servicios tendrán origen y destino sólo en la terminal de Delicias, en la estación de autobuses (dársenas 21 a 24), ya que se suprimen las paradas de Goya, Miraflores y Portillo.

Renfe informará a los viajeros a través de diferentes canales, como su página web, el personal de a bordo y en estaciones.

