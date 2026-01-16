Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en el Alt Urgell a una mujer de 57 años acusada de estafar 115.000 euros a la pareja de ancianos a la que cuidaba. La detenida, que ejercía como asistente personal de las víctimas de 89 y 92 años, se enfrenta a cargos por estafa, administración desleal, hurto y usurpación de estado civil. La investigación policial ha revelado que la acusada se aprovechó de la vulnerabilidad extrema y la confianza que la pareja había depositado en ella.

La investigación comenzó a finales del año pasado cuando la víctima de 89 años acudió a la comisaría de la Seu d'Urgell para presentar una denuncia. La mujer había contratado a principios del verano anterior a la detenida como asistente personal, dado que tanto ella como su marido necesitaban asistencia total debido a su situación de dependencia. La cuidadora tenía acceso completo al domicilio y estaba autorizada para realizar gestiones bancarias en nombre de ambos, aprovechando que la pareja tenía dificultades para desplazarse. Al acudir a la oficina bancaria acompañada, la anciana descubrió graves irregularidades en sus cuentas.

Irregularidades bancarias por valor de más de 114.000 euros

La auditoría de las cuentas reveló diez retiradas de efectivo no autorizadas del cuenta de la mujer que sumaban 4.800 euros, además de una transferencia bancaria de 50.200 euros. Esta última operación había sido registrada en la libreta con las cifras manipuladas, simulando que solo se trataba de 200 euros. De la cuenta del marido, de 92 años, se detectaron 107 retiradas de efectivo sin consentimiento por un valor total de 59.180 euros. Paralelamente, la víctima constató la desaparición de joyas, monedas y otros objetos de valor que guardaba en su domicilio.

Transferencias directas a la cuenta de la detenida

Las indagaciones policiales confirmaron que la transferencia más importante se había efectuado directamente a una cuenta bancaria de la propia cuidadora. Los investigadores determinaron que ella misma había sido quien realizó las retiradas de efectivo de ambas cuentas. La investigación puso de manifiesto que la presunta autora se aprovechó de la edad avanzada de las víctimas y de la ausencia de tutela o supervisión por parte de familiares directos para cometer los delitos.

Falsificación de contrato laboral

Además de los delitos financieros y el hurto de objetos de valor, los Mossos imputan a la detenida el delicte de usurpación de estado civil. Según la investigación, la mujer habría presentado un contrato de trabajo a su nombre con la firma de la víctima manipulada, lo que añade otro cargo a los ya mencionados de estafa, administración desleal y hurto.

Disposición judicial en la Seu d'Urgell

Tras culminar la investigación policial, la presunta autora de los hechos fue detenida este jueves. La mujer pasó a disposición judicial este viernes por la mañana ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la Seu d'Urgell, donde se espera que se determine su situación procesal. El caso evidencia la vulnerabilidad de las personas mayores dependientes y la importancia de la supervisión en los cuidados domiciliarios.