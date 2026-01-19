Fem Tribu, red de apoyo para familias con bebés

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de una veintena de personas —entre madres, padres y sus bebés o niños pequeños— participaron ayer en el primer gran encuentro de la nueva iniciativa Fem Tribu Ponent, impulsada por la joven madre Maria Ribera Gibal en Tàrrega. El proyecto nace con el propósito de acompañar a las familias en los primeros meses de crianza y combatir la sensación de soledad que muchas veces se vive durante esta etapa. Ribera explicó que Fem Tribu Ponent surge tras detectar un vacío de propuestas en el territorio dirigidas a familias con criaturas de 0 a 3 años. “Queremos crear un espacio donde compartir dudas, miedos y alegrías del día a día con el bebé y sentirnos acompañadas”, afirmó.

El encuentro, celebrado en el Casal Cívic, contó con juegos de madera cedidos por Va!deFusta, música y la presentación del nuevo grupo de crianza, que desde la semana pasada se reúne cada martes a las 11.30 h en el mismo espacio. La iniciativa pretende ser un punto de reunión estable donde las familias puedan conocerse, intercambiar experiencias y generar una red de apoyo mutuo.

Además, el grupo prevé organizar encuentros puntuales en fin de semana, así como charlas con especialistas en temas de crianza y espacios abiertos también a mujeres embarazadas. “Es muy importante cómo se crían los niños, pero igual de importante es que las familias se sientan acompañadas en ese proceso”, subrayó Ribera.