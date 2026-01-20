La urbanización del nuevo polígono, durante este 2026

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Organyà confía en que las obras de urbanización del nuevo polígono industrial que se desarrollará en el municipio empiecen antes de que acabe el año. Lo explicó ayer el alcalde, Celestí Vilà, que está pendiente de una nueva reunión con el Institut Català del Sòl, que desarrolla el parque industrial, para conocer detalles del proyecto, como los precios de venta de las parcelas. Vilà, que apuntó que la totalidad de las superficies disponibles serán de venta, añadió que “no paramos de recibir llamadas para interesarse por el precio”. “Hasta ahora no está contemplada la posibilidad de que haya disponibilidad de parcelas en régimen de alquiler”, señaló.

Sobre la superficie de los solares, el edil desconocía ayer las medidas finales, si bien apuntó que en el proyecto inicial, las parcelas previstas tenían superficies mínimas de 5.000 m2. Cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre propietarios para hacer subdivisiones.

Accesos

Las obras para construir el acceso al nuevo polígono industrial Els Vilansats empezaron en septiembre y acabarán en febrero, según apuntó el consistorio. Los trabajos, que sirven para conectar la carretera C-14 con la futura área industrial, tienen un presupuesto de 785.000 euros.

La nueva área industrial, que será la más grande de la comarca del Alt Urgell, ya tiene lista de espera de empresas que quieren establecerse ahí. El ayuntamiento dispone de un registro de cerca de 20 firmas, la mayoría catalanas y algunas también del Principat de Andorra. “Desde que iniciamos las obras del acceso, es un goteo constante”, dijo Vilà.

Andorra, por su parte, sigue con detenimiento el desarrollo del parque al ver la posibilidad que se acabe convirtiendo en una extensión para las empresas andorranas fuera de las fronteras del Principat, tal y como anunciaron el pasado verano el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el jefe del gobierno andorrano, Xavier Espot.

Cabe recordar que la primera fase de desarrollo comenzará poniendo a disposición de los empresarios unos 50.000 m2. El país vecino espera que el parque tenga un régimen diferenciado con una fiscalidad a la baja para los empresarios andorranos y que resuelva la falta de suelo industrial dentro del país.