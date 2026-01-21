A juicio por obviar un restaurante en un catálogo de Les Garrigues

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El expresidente del consell de Les Garrigues y ahora concejal del equipo de gobierno de La Floresta, donde también fue alcalde, Jaume Setó (Junts), declarará el próximo 28 de este mes acusado de dejar al margen de una campaña de promoción oleoturística a los titulares del restaurante y bar de esta población de Les Garrigues.

Los hechos se remontan al 2019 cuando Setó era presidente del organismo comarcal y primer edil de La Floresta. “Los encargados de la promoción turística de la comarca impulsaron ese año la edición de un catálogo de experiencias oleoturísticas en el que participaron algunos restaurantes e iniciativas para potenciar el aceite como motor turístico. Se consideró que el restaurante de La Floresta no tenía cabida en esta promoción ya que estaba cerrado desde hacía tiempo”, indicó Setó. Remarcó que “hubo otros proyectos que también quedaron fuera por no ajustarse a los requisitos e incluso quien declinó participar ya que promovía la iniciativa pero también tenía negocios relacionados con el oleoturismo”, indicó.

Esta resolución hizo que la responsable del restaurante de La Floresta entonces alegara que se le había ocasionado un grave perjuicio, también para su salud, por lo que reclama una indemnización de 10.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía no presentará cargos en este juicio al considerar que no hay indicios de delito por los hechos, que acontecieron hace ya siete años. El ministerio Fiscal pide la absolución del expresidente del consell comarcal.