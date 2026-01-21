Aprobado el primer proyecto del mirador más alto del Pla

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Miralcamp ha aprobado inicialmente el proyecto del mirador MM25, que prevé la rehabilitación del antiguo edificio de Ràdio Ponent, una construcción emblemática situada en la zona de Bellavista. El proyecto cuenta con un presupuesto de 185.128,33 euros y se somete ahora a un periodo de información pública de treinta días. El edificio, que originalmente fue un depósito de agua y que en los años ochenta acogió la primera emisora que emitía íntegramente en catalán en las comarcas de Lleida, se transformará en un mirador panorámico de tres plantas y 16 metros de altura, el más alto del Pla. La obra está subvencionada por Cultura.