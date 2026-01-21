Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado que las reservas de agua en forma de nieve acumuladas en las cuencas de los ríos Segre, Garona, Valira y Noguera Pallaresa y Ribagorçana elevarán su volumen, llegando a los 700 hectómetros cúbicos la próxima semana, según las previsiones hechas públicas por Maria Luisa Moreno, responsable de Hidrología de la CHE. Esta cifra significaría un aumento de aproximadamente el 40% con respecto a la media registrada durante los últimos cinco años para estas fechas.

En la última semana y a raíz de episodios como la borrasca ‘Harry’, ha habido un incremento de unos 200 hectómetros cúbicos en reservas de nieve en los ríos de la demarcación de Lleida. De esta manera, se ha pasado de estar por debajo de la media de enero a estar “bastante por encima”.

Según Moreno, la estimación de las reservas de nieve acumulada se hace a través de un modelo matemático que parte de los datos de precipitación y temperatura diarias a lo largo de la semana. Se estima la cantidad de agua que hay acumulada en la cuenca en forma de nieve. Después de la borrasca ha habido un incremento de unos 200 hectómetros cúbicos, hecho que sitúa las reservas de los ríos de la demarcación en torno a los 550 hectómetros cúbicos estimados de agua.

Con las previsiones de una nueva serie de precipitaciones a partir de este jueves y a lo largo del fin de semana, desde la CHE se prevé que la semana que viene las reservas se sitúen en torno a los 700 hectómetros cúbicos de agua.

Moreno ha matizado que a pesar de ser una situación “excepcional” que sitúa las reservas de estos ríos un 40% por encima de la media de los últimos 5 años, estos no son datos únicos, ya que ha habido años como el 2018 o el 2020 en que, en estas fechas, el volumen acumulado de agua en forma de nieve era superior.

Con respecto al volumen ya disponible de agua, Moreno ha señalado que se tendrá que ver cómo evoluciona la situación semana a semana para cuantificarlo con más precisión, ya que la nieve que ahora hay en las montañas puede variar el porcentaje en función de cómo se produzca su fusión.