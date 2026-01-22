Dimite la alcaldesa de Almacelles por motivos de salud 7 meses después de acceder al cargo

Vanesa Olivart ha presentado este jueves por la mañana su renuncia como alcaldesa de Almacelles por motivos de salud, según ha publicado en una carta abierta a la ciudadanía. Olivart accedió al cargo el 4 de junio pasado por segunda vez, ya que había liderado el consistorio el pasado mandato, entre 2019 y 2023. Hace hecho meses relevó en el cargo a Joan Bosch, que había alcanzado la alcaldía después de un pacto de gobierno entre los 3 concejales de Ara Pacte Local, su formación, los dos de ERC y los dos de los Comuns.

Pero una crisis de gobierno llevó a Bosch a presentar la dimisión y Olivart fue la única candidata a sustituirlo. Desde entonces los cuatro concejales de Junts gobiernan con dos del PSC y uno de los dos de Esquerra.

En su comunicado, Olivart anuncia que hace seis meses que está siguiendo un tratamiento y que los últimos informes médicos aconsejan someterse a una intervención ginecológica importante, relata.

La renuncia afecta tanto a la alcaldía como al escaño de concejala. Con toda probabilidad, Antoni Arnó, segundo de la formación en el ayuntamiento de Almacelles, la sustituirá como primer edil.