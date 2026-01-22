Ya hay seis denuncias por la supuesta estafa de Ilertravel: "hemos pagado el viaje dos veces"

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra cuentan ya con seis denuncias por la supuesta estafa del dueño de la agencia de viajes Ilertravel. Los nuevos casos —cuatro de las denuncias se han interpuesto en lo que llevamos de año— se suman a dos que hubo a finales de año, por lo que los Mossos están ampliando las diligencias de investigación contra E.P., que fue arrestado tras publicar SEGRE la primera denuncia de siete parejas de Torregrossa que contrataron para Fin de Año un crucero por el Mediterráneo.

Una de las últimas denuncias se interpuso a finales de la semana pasada en la comisaría de Tàrrega por parte de dos familias (ocho personas en total) que habían contratado un viaje a Disneyland y a París para este próximo 26 de enero (ver desglose). El fraude ascendería a 6.000 euros, a los que hay que sumar otros 3.000 de otra familiar que tiene contratado un viaje a Tenerife.

Además, se han presentado denuncias en comisarías de los Mossos d’Esquadra de Mollerussa, Les Borges Blanques y Barcelona. Al parecer, afectados de otras provincias de fuera de Catalunya también han interpuesto denuncias ante otros cuerpos policiales y hay demandas judiciales. Fuentes policiales aconsejan denunciar para poder ampliar la investigación de una supuesta estafa con decenas de afectados y varios miles de euros.

Tras la denuncia de los vecinos de Torregrossa y hacerse público el caso, el responsable de Ilertravel, E.P., se presentó en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mollerussa, donde fue arrestado y poco después dejado en libertad con cargos a la espera de comparecer ante el juzgado.

El investigado dijo entonces que “devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería pero no he desaparecido”. Desde entonces han salido a la luz numerosos afectados en Lleida pero también en el resto de España por viajes a Finlandia, Egipto, Japón y Tailandia. Todos denuncian haber sido estafados por E.P.

“Hemos tenido que pagar el viaje dos veces para poder hacerlo”

“Anteriormente habíamos hecho un viaje con Ilertravel y hace unos meses le contratamos un nuevo viaje con unos amigos a Disneyland París previsto para este 26 de enero. Abonamos unos 6.000 euros pero desde hace unos meses nos está dando excusas”, comenta a este periódico Laura Cortada, que la semana pasada denunció su caso ante los Mossos.

La afectada añade que “el turoperador nos dijo que el viaje no estaba pagado y, si no queríamos perder la reserva, lo debíamos pagar de nuevo a través de otra agencia. Es un regalo de Reyes para nuestros hijos. Es decir, hemos tenido que pagarlo de nuevo para poder hacerlo”, explica Cortada, que añade que “mi hermana también le contrató un viaje a Tenerife para el 5 de febrero. Ha pagado unos 3.000 euros”.