Un incendio quema dos vehículos en un parking de un bloque de pisos de Alcarràs

Los Bombers han recibido el aviso a las 3.21h y han trabajado con 6 dotaciones

Un incendi crema dos vehicles en un pàrquing d'un bloc de pisos d'Alcarràs / ACN
Los Bombers han extinguido esta madrugada un incendio en un parking de un bloque de pisos de la calle Montserrat Roig de Alcarràs que ha quemado dos vehículos.

Los Bombers han recibido el aviso a las 3.21h y al llegar al lugar, los vecinos del edificio ya habían sido evacuados por la policía local. Los bomberos han trabajado con 6 dotaciones para extinguir el fuego y, posteriormente, han llevado a cabo tareas de ventilación tanto en el parking como en los pisos superiores que habían quedado afectados por el humo.

