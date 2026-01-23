Alumnos de Les Savines viajan al pasado a través del Mil·lenari

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Descubrir las huellas del pasado para prepararse para el futuro. Con esta premisa, la escuela Les Savines de Cervera ha integrado la conmemoración del Mil·lenari de la ciudad en el proyecto pedagógico Com-Viure. Se trata de una iniciativa que se impulsó hace cuatro años “para fomentar la cooperación y el aprendizaje transversal entre alumnado de todas las edades”, destacó la directora, Desirée Taló. Este curso, el centro ha dedicado la semana monográfica a trabajar la historia de la localidad a través de actividades que han involucrado a toda la comunidad educativa, incluyendo profesores y familias.

El maestro Magí Martínez explicó que durante estos días los escolares se han repartido en grupos de edades mezcladas y cada uno de ellos ha trabajado uno de los siete ejes temáticos: hechos históricos, personajes, edificios, fiestas, barrios y calles, oficios y mujeres destacadas. Cada grupo ha diseñado un mural con información e imágenes del tema asignado, además de elaborar conjuntamente una línea del tiempo que abarca desde la concesión del permiso de población a Guinedilda de Cervera hasta los éxitos deportivos de los hermanos Márquez.

La experiencia culminó el pasado viernes con una excursión conjunta por distintos espacios de la ciudad como el castillo, la plaza Major, la universidad y el Sindicat. La jornada finalizó con una puesta en común donde cada grupo presentó su resultado e incluso algunos alumnos se atrevieron a cantar garrotins sobre distintos aspectos de la historia cerverina. Como recuerdo, los maestros obsequiaron a todos los participantes con imanes con imágenes de las ménsulas que hay en la fachada del edificio de la Paeria.

Las actividades dedicadas al Mil·lenari no se han limitado a esta semana, ya que algunas de las festividades escolares como la bienvenida del curso, Navidad, o Sant Jordi también tienen como trasfondo la conmemoración de los mil años de la ciudad, integrando la efeméride en el día a día del colegio.

La Julià Carbonell abrirá la agenda cultural de la celebración

Los actos del Mil·lenari de Cervera arrancarán este domingo 25 de enero con el concierto Preludi 26 a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) en el paraninfo de la Universitat de Cervera. El concierto abrirá el año cultural con un programa concebido especialmente para conmemorar los mil años de historia de la ciudad.Bajo el título Cervera, 1000 anys d’història i talent, el repertorio propone un recorrido simbólico por momentos clave de la historia cerverina, desde su fundación hasta el esplendor universitario, con obras de Frederic Mompou, Maurice Ravel y Claude Debussy, así como el estreno de la pieza ganadora de la Acadèmia OJC 2026.Tras este preludio, el Mil·lenari de Cervera se desplegará a partir del 7 de febrero con la inauguración en el Gran Teatre de la Passió.