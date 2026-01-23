Dimite la alcaldesa de Almacelles tras siete meses en el cargo por motivos de salud

Vanesa Olivart presentó ayer su renuncia como alcaldesa y como concejal de Almacelles por motivos de salud. Lo hizo siete meses después de acceder al cargo por segunda vez. En la primera ocasión, ocupó la alcaldía durante el pasado mandato, de 2019 a 2023. En la segunda, fue el pasado 4 de junio después de la dimisión de Joan Bosch, de Ara Pacte Local, que se había convertido en primer edil tras los comicios de 2023 con los votos de su formación (3); los de ERC (2) y los de Almacelles en Comú (2). Olivart devolvió la alcaldía a Junts con sus cuatro votos, dos de ERC y dos del PSC, que meses después dejaron el gobierno local. Ahora lo forman los 4 de Junts y uno de los ediles de ERC.

En una carta abierta a la ciudadanía, la ya exedil dijo que “después de seis meses de tratamiento y a raíz de los informes médicos que he recibido en las últimas semanas, me debo someter a una intervención ginecológica importante”, por lo que “he tomado una decisión madurada y reflexionada: ahora necesito dedicarme plenamente a mi recuperación”. Pidió respeto a su privacidad mientras afronta el tratamiento. Los rumores de su renuncia habían comenzado horas antes y la edil se vio obligada a salir al paso de las informaciones. Pese a tratarse de una motivación personal, su dimisión lleva al ayuntamiento a un nuevo cambio en la dirección, el tercero este mandato. Antoni Arnó se postula como primer edil ya que es el siguiente en la lista de Junts en los comicios municipales de 2023. La vacante de Olivart, tanto por su renuncia a la alcaldía como a su escaño de concejala, sería cubierta por Josep Maria Bosch, siguiente en la lista de Junts. En caso de que este rechazara el cargo, la siguiente en la candidatura es Carlota Montfort. El próximo viernes está previsto que se celebre el pleno de renuncia.

Discrepancias insalvables en la gestión municipal

Discrepancias irreconciliables en la gestión municipal han ido dinamitando todos los pactos que se han alcanzado desde que se formó el consistorio tras las municipales de 2023 entre Pacte Local, ERC y En Comú Podem, con Junts y PSC en la oposición. Las principales causas han sido la gestión de la llar d’infants y también el control de la residencia de la tercera edad, sobre la que todavía colean conflictos por su edificación con los propietarios de terrenos. Tampoco se han puesto de acuerdo en cuestiones urbanísticas. En noviembre Olivart decretó el cese del Josep Torres como edil de ERC después de que Ignasi Comella, portavoz del grupo, pidiera su expulsión y Torres solicitara el cambio a concejal no adscrito tras perder ayudas del Plan de Obras del Govern.

Expulsiones y dimisiones en un mandato convulso

La expulsión de los dos ediles de En Comú en septiembre de 2024 abrió la crisis en el consistorio integrado tras las municipales de 2023 por Pacte Local, con Joan Bosch como alcalde, y dos ediles de ERC. Francesc Xavier Martínez Broto, uno de los dos ediles republicanos, dimitió en octubre de 2024 por roces por la residencia. En junio de 2025 Junts recuperó la alcaldía tras la dimisión de Bosch gracias a una alianza con el PSC. En agosto el consistorio volvió a enfrentarse a otra crisis por la marcha de los socialistas y Olivart quedó en minoría.