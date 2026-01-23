Fruiturismo, el Camí Ignasià y el Geoparc se promocionan en Fitur

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dos presentaciones, una a las 11.30 en el estand de España en floración, que impulsa el ministerio de Industria; y otra a las 12.30 en el estand de Turespaña, promocionaron ayer Fruiturisme de Aitona en la feria Fitur de Madrid, como único proyecto turístico catalán vinculado a la floración de frutales. Participaron turoperadores, responsables de administraciones y público en general. A España en Floración se han presentado junto con Fruiturisme propuestas similares de Murcia, Guadalajara y Ourense que conforman la iniciativa Tour España de Flor en Flor, experiencia interterritorial de la que Aitona y Fruiturisme ya son pieza clave desde este año. Lleida logró en Fitur el compromiso del ministerio de Turismo para situar el Camí Ignasià como destinación turística de calidad. Una amplia representación de los municipios por donde pasa, entre ellos Bell-lloc, Soses, El Palau d’Anglesola, Cervera, Bellpuig, Tàrrega, Montoliu de Lleida y Verdú, participaron ayer en Fitur en un acto para posicionar el Camí Ignasià como destino referente en Ponent. También el Geoparc Orígens estuvo presente en Fitur dentro del estand de Geoparcs Mundials de la Unesco, organizado por la Red Española de Geoparques Mundials. Catalunya incidió en el turismo “silver”, de personas sin cargas familiares con capacidad para viajar fuera de temporada de cara a ser destino preferente.