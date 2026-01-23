Hallan en Aitona a un vecino de Fraga que pasó toda la noche al raso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra localizó sano y salvo a las 11.21 horas de ayer en un camino próximo a Aitona a un vecino de Fraga de 70 años que había desaparecido el miércoles por la noche. El hombre pasó la noche al raso al desorientarse tras accidentarse con un ciclomotor.

A primera hora de la mañana de ayer se desplegó un dispositivo de búsqueda después de que se denunciara en la comandancia de la Guardia Civil de Fraga la desaparición del vecino. Al parecer, el hombre llamó a familiares el miércoles por la noche para explicar que había sufrido un pequeño accidente con su ciclomotor cuando circulaba por un camino de Massalcoreig, entre Fraga y la Granja d’Escarp, y que continuaría el recorrido a pie. También llamó al 112, en una conexión que se recibió desde Aragón.

En el dispositivo participaron ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y patrullas de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Local de Fraga. Por su parte, el ayuntamiento de la capital del Baix Cinca emitió un comunicado alertando de la desaparición —e informó de que se montaba un centro de control en el pabellón del Sotet. A las 11.21 horas una patrulla de los Mossos localizó al desaparecido en un camino de Aitona. Lo llevaron al consultorio médico para ser sometido a una revisión. Por su parte, el ayuntamiento de Fraga informó que “ha sido encontrado en buen estado de salud, y la desaparición se debe a que la persona se había desorientado al caer la noche. Desde el ayuntamiento queremos agradecer la colaboración entre la Policía Local, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, que ha servido para localizar a nuestro vecino en buen estado”.