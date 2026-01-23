Hasta 3 metros de nieve en las pistas de esquí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las nevadas registradas en el Pirineo de Lleida esta última semana han hecho que los dominios esquiables leridanos acumulen grosores de entre 110 y 305 centímetros, y podrían incrementarse aún más si se cumplen los pronósticos metereológicos para el fin de semana, que anuncian para mañana más nieve a partir de los 700 metros de altitud en la Val d'Aran, los dos Pallars y el Alt Urgell.

Mientras, las estaciones de esquí siguen trabajando para adecuar pistas y abrir el máximo de instalaciones posibles de cara al fin de semana. Al cierre de esta edición había disponibles 14 de los 25 kilómetros esquiables en Espot Esquí con espesores de hasta 255 centímetros, mientras que PortAiné se acercaba al 50% del dominio esquiable con hasta 3 metros de nieve en algunas zonas. Por su parte, en Boí Taüll ya estaban abiertas 30 de las 43 pistas y 7 de los 10 remontes; y en Baqueira Beret se alcanzaban los 139 kilómetros esquiables repartidos en 100 pistas abiertas.

Sin embargo, todas las estaciones leridanas seguían informando sobre la posibilidad de aludes: el más alto se registraba en Espot y Boí Taüll, con 4 sobre 5; mientras que era más bajo en Baqueira Beret (3/5) y PortAiné (2/5). La Generalitat, por su parte, informó de riesgo marcado de aludes en todo el Pirineo leridano, y fuerte en la vertiente norte de la sierra del Cadí-Moixeró. El Servei Català de Trànsit confirmó que no se registraron más incidencias viarias ni por nieve ni por desprendimientos de tierra en Lleida. Mientras, la Confederación Española de Transportes de Mercancías recomendó que, ante la llegada hoy de la borrasca Ingrid, los transportistas eviten circular por las zonas donde se activen avisos meteorológicos por nieve. Según la DGT, en Lleida podría activarse el nivel amarillo a partir de mañana.