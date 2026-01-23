Licitan un puerta a puerta a la carta en la Vall de Lord

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Solsonès ha sacado a concurso el contrato para la recogida de residuos en los tres municipios de la Vall de Lord, Sant Llorenç de Morunys, La Coma i la Pedra y Guixers, que además de definir un sistema propio para cada localidad teniendo en cuenta sus características, establece la puesta en marcha de áreas de contenedores a las que solo se podrá acceder mediante tarjeta electrónica, según confirmó ayer la presidenta de consell, Claustre Sunyer. Este contrato, que asciende a 1,9 millones de euros, es el primero que se licitará para redefinir la recogida de residuos del resto de la comarca, dijo Sunyer, “donde no se aplicará el puerta a puerta, pero sí contenedores cerrados”.

El nuevo contrato renueva la recogida puerta a puerta que ya se llevaba a cabo en Sant Llorenç de Morunys, incluyendo un área de aportación de emergencia cerrada a la que solo tendrán acceso los vecinos que dispongan de una llave electrónica. En cambio, en La Coma i la Pedra, los vecinos podrán depositar la fracción orgánica en contenedores abiertos, mientras que el puerta a puerta se aplicará solo a los grandes productores. En Guixers, por su parte, se aplicará el mismo sistema que en Sant Llorenç de Morunys en la trama urbana de Vilamantells, pero con la salvedad de que habrá solo un único punto de recogida. En el diseminado de Vilamantells, por su parte, solo habrá una recogida puerta a puerta mensual, y la fracción orgánica se autogestionará mediante compostaje individual. El servicio no prevé recoger el vidrio en ninguno de los tres municipios.

Sunyer explicó que el nuevo modelo también reducirá los puntos de recogida para “abaratar costes y facilitar la tarea de los operarios”, y que en un futuro se prevé incorporar también al sistema a los municipios de Torà y Biosca, que todavía se rigen por el contrato del consell comarcal de la Segarra.

Solsona lo aplica desde 2021 con buenos resultados

La presidenta del con-sell comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, recordó ayer que Solsona se convirtió en 2021 en el primer municipio de la comarca que implantó la recogida de basuras puerta a puerta, y que hasta ahora los resultados han sido óptimos. Sin embargo, el consistorio de la capital estuvo varios años para adaptar el sistema a las particularidades urbanísticas de Solsona, una estrategia que el ente comarcal ha intentado replicar para los tres municipios de la Vall de Lord.