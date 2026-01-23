Mollerussa, con los pasos a nivel cerrados casi una hora aunque no pasaban trenes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Las barreras de los dos pasos a nivel de Mollerussa bajaron poco antes de las 11.00 e impidieron cruzar las vías durante casi una hora, a pesar de que no circulaba ningún tren por la línea ferroviaria de Manresa. El cierre provocó un notable caos circulatorio en una franja horaria de tráfico intenso en la zona. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra, que precintaron las barreras y desviaron a los vehículos.

Finalmente, técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acudieron para levantar las barreras de forma manual. En un primer momento, esta maniobra aumentó la confusión entre los conductores. Algunos avanzaron hacia los pasos a nivel pese a que los precintos policiales estaban colocados. Fue necesario retirarlos para que la circulación recobrase la normalidad.

Uno de los vehículos que quedaron atrapados ante los pasos a nivel era un autobús de línea procedente de Barcelona que se dirigía a Lleida. Ante la incertidumbre sobre cuándo podrían reanudar el trayecto, muchos de los viajeros se apearon y caminaron hasta la estación de buses, al otro lado de la vía, para tratar de tomar otro para completar su viaje.

La incidencia no quedó ahí: al mediodía, las barreras volvieron a cerrarse y regresó la sensación de desconcierto. Sin embargo, esta vez se levantaron a los pocos minutos.

Por su parte, ERC anunció que llevará este suceso al Parlament. Las diputadas republicanas por Lleida Marta Vilalta y Montse Bergés registraron preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Govern por el caos circulatorio en Mollerussa, atribuido a la bajada reiterada de las barreras pese a la ausencia de trenes. La formación republicana pide aclarar las causas de la incidencia, que califican de inadmisible por el impacto en la movilidad y en la jornada laboral de la capital del Pla d’Urgell y del conjunto de la comarca.