Obras para frenar las filtraciones de agua en el Sindicat

La Paeria de Cervera llevará a cabo distintas actuaciones de conservación en el edificio de la antigua harinera del Sindicat, especialmente en espacios que acumulan agua durante episodios de lluvias intensas. Hay goteras en tuberías y también filtraciones en el subsuelo que afectan a los cimientos y a la parte subterránea del inmueble.

La concejala de Patrimonio histórico-arqueológico, Montse Closa, señaló que en algunas ocasiones ha sido necesario bombear el agua estancada, que llegó a superar el medio metro de altura. Para revertir esta situación, se actuará en las cubiertas para eliminar las pérdidas de agua que se producen en las conducciones de desagüe cuando llueve y que están provocando humedades en diferentes plantas. En el sótano y la planta baja del ala central, que sufren entradas de agua procedentes del terreno colindante y las zonas ajardinadas, se mejorará la impermeabilización de los muros y el drenaje exterior.

Paralelamente, se intervendrá en las escaleras de acceso a la cúpula del ala central y los antiguos silos, donde se han detectado grietas y daños estructurales que comprometen su estabilidad. Las obras, que durarán diez meses, se han adjudicado a la empresa Solvetia S.L. por un importe de 172.440 euros. Se financiará con una subvención de la Generalitat de Catalunya y fondos propios del ayuntamiento.

La harinera del Sindicat es un espacio catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional. El ala sur acoge el Museu del Blat, mientras que la Paeria sigue estudiando otros usos para el conjunto arquitectónico, como el posible traslado del archivo comarcal o un área de trabajo cooperativo.