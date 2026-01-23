Plataformas de usuarios de Rodalies exigen un "salto de escala" al Govern y anuncian movilizaciones inminentes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Les plataformas de usuarios de Rodalies han pedido este viernes a la Generalitat un "salto de escala" en la gestión del servicio ferroviario, trasladando a los responsables del Govern la necesidad de una respuesta inmediata al déficit de inversiones y a las carencias de la red. Estas entidades han advertido que en los próximos días se organizarán movilizaciones para presionar las administraciones a actuar ante una situación que consideran insostenible.

En una reunión mantenida con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, junto con representantes de Renfe y Adif, la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) ha transmitido la "voluntad de mejorar" por parte de los responsables, pero reclama medidas concretas a corto plazo. Según Adrià Ramírez, presidente de la PTP, hay que aprovechar el traspaso para "revertir tan pronto como sea posible" las deficiencias del sistema actual.

La reunión se ha producido después de que las entidades enviaran este jueves un documento conjunto al Govern en el cual reclamaban conocer "de primera mano" cuál es "realmente" la situación del transporte ferroviario en estos momentos, las actuaciones que hay previstas después del accidente en Gelida y como evitarán que se produzca un incidente de estas características.

Los sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf , dice que el desprendimiento en la R1 en Maçanet del viernes demuestra que sus exigencias "no eran un capricho"

El nuevo corte de la R1 este viernes por la tarde por un desprendimiento entre Maçanet-Massanes y Blanes demuestra que las reticencias de los maquinistas a la hora de reprender el servicio después de dos días interrumpido por el accidente mortal de Gelida "no son ningún capricho", según han explicado a la ACN fuentes del sindicato mayoritario entre el colectivo. El nuevo incidente "reafirma" la necesidad de revisar "muy bien" la red y explicita que las peticiones del sector son necesarias. "No podemos jugar a la ruleta rusa", han afirmado las mismas fuentes. Desde otro sindicato, con menos representación entre los maquinistas, son críticos también con Semaf, porque creen que las medidas tomadas por la empresa a propuesta de la formación mayoritaria "son insuficientes".

Fuentes de este otro sindicato menor alertan, así, que las exploraciones preventivas pueden comprobar el estado de la infraestructura, pero no si los terrenos que hay en torno a la vía son firmes, o si en algún momento habrá un desprendimiento, tal como ha pasado entre Maçanet-Massanes y Blanes este viernes por la tarde.