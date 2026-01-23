Rodalies restablece progresivamente la circulación de trenes después de dos días de paro

Publicado por redacción / ACN En las imágenes, el primer tren en Tàrrega / Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Rodalies restablece progresivamente desde este viernes a primera hora de la mañana el servicio de trenes en todas las líneas, según ha confirmado Renfe. Los trenes vuelven a circular, pues, después de dos días de paro y del acuerdo a que llegaron el jueves Govern, Renfe, Adif y maquinistas sobre las condiciones para poder restablecer progresivamente el servicio de cercanías. Durante toda la noche, se han completado las comprobaciones de seguridad de la infraestructura en toda la red con trenes con un maquinista, un representante de Adif y otro de Renfe. Una vez acabado este proceso, se ha reanudado el servicio a las líneas de cercanías, aunque algunas líneas registran demoras que pueden superar la hora, como es el caso del primer tren que llegaba a Tàrrega desde Terrassa, previsto para las 07.00 h y que no llegará hasta las 08.30 lo nada aproximadamente.