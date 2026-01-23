Segundo día sin Rodalies por el boicot de los maquinistas a retomar el servicio

Catalunya vivió ayer una segunda jornada sin trenes de Rodalies. Los maquinistas se negaron a volver al trabajo al considerar que Adif no había garantizado mejoras en la seguridad. Tras otra mañana de caos, la Generalitat anunció que el servicio se restablecería tras nuevas inspecciones en las líneas por parte de Adif y miembros del sindicato Semaf.

La Generalitat anunció la noche del miércoles que los trenes de trenes Rodalies volverían a circular ayer, pero no fue así y miles de leridanos vivieron con enfado y resignación una segunda jornada caótica. El motivo fue que los maquinistas y su sindicato mayoritario, Semaf, rechazaron volver al trabajo alegando que Adif no les garantizó por escrito adoptar medidas para mejorar la seguridad de la vía. Fue una huelga encubierta, sin convocatoria formal, que dejó sin trayectos de cercanías y media distancia a toda Catalunya. En Lleida paralizó de nuevo las líneas de Manresa (RL3 y RL4) y de la costa (R13 y R14), operadas por Renfe. Solo funcionó el tren de La Pobla, en manos de FGC.

La Generalitat se reunió a mediodía con los sindicatos y, horas después, anunció que el servicio se restablecería a medida que se llevaran a cabo nuevas inspecciones en las líneas ferroviarias, esta vez a cargo de técnicos de Adif y miembros del sindicato Semaf. El Govern no concretó cuando se retomaría el servicio. Al margen del acuerdo con Semaf, el sindicato Alferro reclamó “medidas preventivas” en tramos “críticos” de la red ferroviaria, entre ellos el de la línea de Manresa comprendido entre Cervera y Terrassa, donde el pasado miércoles una máquina de Adif chocó con una roca en Sant Guim de Freixenet.

El acuerdo llegó tras un día caótico, en el que muchos leridanos se quedaron “colgados” en las estaciones. La suspensión de los trenes sorprendió a muchos, después de que la Generalitat anunciase que ayer se restablecerían, y buscaron otros medios de transporte. En la estación de Lleida-Pirineus, la mayoría de los viajeros ya se había enterado de que no había Rodalies, pero algunos acudieron a los mostradores pidiendo información y buscando transporte alternativo, ya fuera en bus, coche privado o de alquiler o trenes de alta velocidad, que sufrieron retrasos (ver desglose). “A primera hora preguntaban por los Rodalies, pero sin más, suele haber más jaleo cuando un Avant o AVE se suspende o se retrasa”, dijo una trabajadora de la estación. Las oficinas para alquilar vehículos de la estación tampoco tuvieron más clientes que en un día habitual, mientras que los taxistas apuntaron que “algún viaje más a Mollerussa o Tàrrega hemos hecho, pero no ha sido nada exagerado”. Por su parte, el ayuntamiento de Lleida eliminó temporalmente las limitaciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En la estación de Tàrrega, un empleado de Renfe informaba de que los trenes seguían sin circular. Trataba de ofrecer alternativas, entre ellas el servicio de buses, cuya estación está frente a la de tren. De hecho, la imagen más repetida a primera hora de la mañana fue la de pasajeros corriendo de una estación a otra para tratar de tomar un bus de línea. “Nos levantamos pensando que todo volvería a funcionar con normalidad y nos hemos encontrado con lo de siempre”, resumió uno de los afectados. Muchos de ellos, que dependen del tren para ir a trabajar, estudiar o al médico en Lleida, aseguraron sentirse impotentes. “Es frustrante depender del tren y no tener garantía de que pase”, dijo otra usuaria indignada.

En Cervera, la falta de trenes se vio agravada por otro imprevisto: tampoco circularon algunos autocares de línea, según denunciaron usuarios que esperaban en la estación de buses por la mañana.

El presidente de la patronal Pimec Lleida, Borja Solans, afirmó que, debido a la situación excepcional con Rodalies “no se deberían abrir expedientes disciplinarios a trabajadores que no pueden ir a su puesto por falta de trenes, pero estas horas se deberían compensar o recuperar”.

Retrasos en la alta velocidad a pesar del fin de las restricciones

A diferencia de los Rodalies, los trenes de alta velocidad sí que pudieron circular ayer, pero con importantes retrasos que iban desde los 30 minutos hasta más de una hora. Unas demoras que ocurrieron a pesar de que Adif levantó por la mañana la restricción de velocidad a 160 kilómetros entre Zaragoza y Madrid. Sin embargo, el administrador ferroviario sí que mantuvo topes de velocidad en 6 puntos kilométricos en donde los convoyes no podían ir a más de 230 kilómetros por hora. Renfe envió mensajes a todos sus usuarios informándoles de los retrasos, que no evitaron las quejas de los afectados.