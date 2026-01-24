Arrestados en Lleida por robos en domicilios en El Catllar, en Tarragona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han detenido en la ciudad de Lleida a varias personas acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a los robos y que habría cometido varios de ellos en El Catllar, en Tarragona, según informó el ayuntamiento de esta localidad. La operación, desarrollada por la policía catalana con la colaboración de la Guardia Civil, ha culminado con el arresto de los sospechosos.

Las detenciones han sido posibles gracias al refuerzo de las medidas de seguridad que se hicieron en el municipio el pasado mes de diciembre para hacer frente al repunte de robos con fuerza en domicilios registrados a lo largo de otoño en la localidad tarraconense. El consistorio decidió actuar, por lo cual se acordó aumentar la presencia policial en la calle. Los Mossos d’Esquadra intensificaron los controles y patrullajes en el municipio, especialmente en las zonas más sensibles. La alcaldesa de El Catllar, Alba López, destacçp que “la ampliación de la presencia policial tiene sus frutos” y remarcó “la importancia de la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y la colaboración con la guardia municipal”.

Se da la circunstancia de que los Mossos d’Esquadra desmantelaron el jueves en El Catllar una plantación de marihuana oculta en un casa en la urbanización Manous, cerca de la cárcel Mas d’Enric. Hallaron 656 plantas. Imputaron a otras dos personas. También arrestaron a un hombre de 48 años por seis robos con fuerza.

Los robos con fuerza en domicilios y almacenes repuntan en otoño y en invierno respecto a otras épocas del año. Uno de los motivos es que hay menos horas de sol y es más fácil que los ladrones pasen desapercibidos.