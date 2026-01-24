Castelló reclama a Salud recuperar los tres días de atención médica semanal

Castelló de Farfanya ha reclamado al departamento de Salud que restablezca la cobertura asistencial semanal en el consultorio local, después de que el municipio haya pasado de disponer de tres días de atención médica a solo uno. El alcalde, Omar Noumri, considera que esta reducción “no es compatible con una atención digna ni con el compromiso con el arraigo rural” y urge a la administración a “cumplir con su responsabilidad”. Noumri subrayó que el consistorio “sí está cumpliendo la suya”, recordando que en los últimos meses se han efectuado diversas inversiones en equipamiento sanitario. Se ha adquirido una nueva nevera sanitaria y material clínico solicitado por el personal del consultorio, para garantizar una mejor conservación de productos y una mayor calidad y seguridad en la atención. La edil de Salud, Dayane da Silva, explicó que estos recursos “responden a una demanda directa del equipo médico y mejoran la eficiencia del servicio”. En los últimos meses, el ayuntamiento ya había dotado el consultorio de un nuevo electrocardiógrafo, dentro de una estrategia municipal destinada a reforzar la sanidad de proximidad. El alcalde apuntó que “invertir en equipamientos es una responsabilidad que estamos asumiendo”.