El PSC pide un fondo para restaurar viviendas antiguas en Balaguer

El presidente del grupo parlamentario Socialistes-Units per Avançar, Ferran Pedret, defendió ayer en Balaguer la necesidad de impulsar un plan específico para la rehabilitación de viviendas en los núcleos antiguos de los municipios del interior de Catalunya. Afirmó que esta medida “puede ser una gran oportunidad para muchos de los municipios de la demarcación de Lleida”. Pedret anunció que su formación llevará al Parlament una propuesta de resolución instando al Govern a diseñar un plan con las ayudas necesarias para rehabilitar los cascos históricos, “teniendo en cuenta la realidad de ciudades como Balaguer y de muchos pueblos cuyos centros sufren procesos de degradación por su antigüedad y por la falta de inversiones urbanísticas”.

En Balaguer, Pedret se reunió con la alcaldesa, Lorena González, quien aprovechó el encuentro para reiterar las reivindicaciones del consistorio en cuanto a que la futura autovía de la C-13 entre Lleida y la capital de la Noguera se proyecte como una vía de tipo 2+2, con dos carriles por sentido. “Sabemos que el Govern está haciendo el estudio informativo, pero desde el territorio mantenemos el compromiso firme de que la decisión final contemple esta configuración”, dijo González. La alcaldesa también puso sobre la mesa la necesidad de abordar la problemática de la vivienda en el centro histórico de la ciudad, agravada, dijo, por la pérdida de las ayudas de la última convocatoria del Pla de Barris, en la que Balaguer presentó un proyecto que contemplaba una inversión de 12,5 millones de euros. En la primera convocatoria 20 municipios se han visto beneficiados en Catalunya. En Lleida fueron escogidos Torrelameu, Solsona, La Pobla, Lleida y La Seu d’Urgell.

El portavoz socialista avanzó que el grupo parlamentario presentará otra propuesta de resolución para “acelerar la mejora de los accesos a Menàrguens en la C-12”, para que las obras puedan iniciarse en 2027.

Durante la visita, Ferran Pedret también visitó la planta de Sorigué, en Menàrguens, así como las antiguas trincheras de Montgai, un espacio de interés por su valor histórico y memorial. Durante el recorrido, se reunió con representantes locales para abordar distintas necesidades en materia de infraestructuras y desarrollo territorial.