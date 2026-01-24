La lluvia hunde una casa de Alfarràs y un muro de defensa en Balaguer

Publicado por REDACCIÓN ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas en Lleida durante la última semana causaron ayer más daños en Alfarràs, donde se desmoronó la cubierta de una casa vacía en la calle La Parra, y en Balaguer, donde un talud de la calle Ponent sufrió el segundo desprendimiento desde octubre de 2024. En ninguno de los dos casos hubo afectados.

El alcalde de Alfarràs, Joan Carles García, explicó que el consistorio ya conocía el estado de la casa afectada, “ahora propiedad de un fondo de inversión, por lo que tendremos que ponernos en contacto con ellos para que procedan al derribo”. El primer edil, no obstante, admitió que puede que la situación se prolongue “por las dificultades que existen para contactar con estas empresas”, pero añadió que si la propiedad no se hace cargo, el ayuntamiento asumirá la actuación y reclamará el coste. “La próxima semana empezaremos el proceso, pero seguramente necesitaremos un proyecto para asegurar que no se afecta a las viviendas colindantes”, una de las cuales sigue habitada. García explicó también que la calle quedará cerrada al tráfico hasta que se produzca el derribo.

Mientras, un talud sobre el que descansan varias viviendas sufrió un nuevo desprendimiento de tierra y rocas en la calle Ponent de Balaguer. El mismo talud ya se derrumbó en octubre de 2024, pero en aquel momento se descartó el peligro para los vecinos afectados y la Paeria requirió a los propietarios que asumieran la reparación de la estructura afectada. El consistorio emitirá ahora un nuevo requerimiento, según informó Ràdio Balaguer.

Las precipitaciones de esta semana han alcanzado una media de 80 litros por metro cuadrado en el llano de Lleida, y han provocado goteras en el paraninfo de la Universitat de Cervera. La cúpula ha actuado como una esponja acumulando agua, y al estar recubierta de tiza, la humedad provocó desprendimientos y filtraciones de agua hacia el interior. El alcalde, Jan Pomés, explicó que se suspenden todas las actividades previstas en el paraninfo hasta nuevo aviso, entre las que mañana había programado un concierto como preludio de los actos de conmemoración del Mil·lenari a cargo de la Orquestra Julià Carbonell, que finalmente se trasladará a la iglesia de Santa Maria. La actuación será retransmitida en directo por Lleida TV. El conjunto patrimonial es propiedad de la Generalitat, y Pomés exigió “invertir en mejoras”, y añadió que la Paeria ha pedido una actuación urgente para revertir los efectos de las goteras.

En Rialp el ayuntamiento anunció para ayer las obras de pavimentación de la carretera d’Escàs, afectada por un desprendimiento de tierras.