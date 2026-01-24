Rescatados varios perros abandonados en Balaguer tras la muerte de su dueña

La asociación Amics dels Animals Aglà de Balaguer recibió recientemente un aviso alertando de la presencia de varios perros abandonados en una vivienda del barrio del Firal. Los animales se habían quedado solos tras el fallecimiento de su propietaria, y algunos de ellos deambulaban desorientados por la vía pública y zonas próximas a la carretera en un evidente mal estado. Ante esta situación, voluntarios de la entidad, con la colaboración de los Agents Rurals y la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Balaguer, organizaron una intervención para rescatar a uno de los ejemplares, el que se encontraba en peores condiciones. El animal fue trasladado a un centro veterinario, donde se le diagnosticó leishmaniosis y quedó ingresado para recibir tratamiento.

El concejal de Bienestar Animal de Balaguer, Borja Vega, explicó que se ha instado a los titulares de la finca a hacerse responsables de los animales, de los que habría más de media docena entre perros y ovejas, además de cadáveres de animales en descomposición. Recordó que el refugio municipal se encuentra saturado y no puede acoger nuevos ingresos. “Estamos trabajando para encontrar una residencia canina o un recurso alternativo si los dueños no se hacen cargo de los perros”.