Horas de caos y confusión

Nueva jornada de caos y confusión ayer en Rodalies de Lleida, aunque con menos afectación al haber menos viajeros por ser sábado y no un día laborable. No obstante, decenas de personas volvieron a sufrir la incertidumbre de no saber si llegarían a su destino. Desde primera hora de la mañana y hasta la suspensión definitiva del servicio sobre las 13.00 horas para garantizar la seguridad y operatividad del transporte (ver página 3), los trenes volvieron a acumular importantes demoras que se suman a las cancelaciones y retrasos del viernes, una vez restablecida la circulación férrea tras dos días en el dique seco (miércoles y jueves) tanto de la línea de Manresa (RL-3 y RL-4) y las dos de la costa (R-13 y R-14). Catorce trenes de veintitrés con salida o llegada a la capital del Segrià quedaron suspendidos. Por la RL-3 circulan los festivos dos convoys de Lleida a Cervera y otros dos en sentido inverso de los que quedaron suspendidos dos, uno por sentido. En la RL-4 de Lleida a Terrassa se hacen 8 viajes de los que se cancelaron 5. Por lo que respecta a la R-13 y R-14 se hacen 10 trayectos, 5 por sentido, y se suspendieron 6 rutas (tres de ida y tres de vuelta). Hay que sumar el tren de Lleida a Tarragona que quedó fuera de servicio. Por ejemplo, el tren de Cervera de las 9.12 horas de la RL-3 funcionó sin incidencias aunque con retrasos. A partir de las 10.00 se fueron acumulando las incidencias. Uno de los trenes procedentes de Barcelona (RL-14) llegó a la estación de Lleida con casi una hora de demora y también tardó más de una hora el procedente de Terrassa de la RL-4 de primera hora, lo que motivó quejas de los usuarios (ver desglose). Pero la más importante la registró el tren que tenía que salir a las 11.12 de Lleida a Terrassa-Barcelona, que ya acumulaba una demora de más de una hora en la partida, se señaló para las 12.30 en la estación, y que fue alcanzado de lleno por la decisión de suspender Rodalies. Renfe fletó un bus tras más de dos horas de espera y también se recolocó a los viajeros en un AVE hasta Sans.

Las estaciones de tren de Cervera y Tàrrega estuvieron completamente vacías. En la estación de autobuses de Cervera, dos autocares contratados por Renfe como transporte alternativo esperaban órdenes a las 9.30 aunque sobre las 10 recibieron nuevas instrucciones que los enviaron a Calaf. El caos ferroviario fue “vox populi” y muchos estaban de acuerdo en suspender el servicio si no había garantías de cumplir trayectos y horarios. Durante toda la mañana el centro general de operaciones de Renfe informó de la situación a los maquinistas.

Ferrocarrils informó que durante la jornada los trenes de Lleida a La Pobla de Segur circularon sin problemas.