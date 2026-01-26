Cinco aludes provocados en la Bonaigua para limpiar la C-28 cortada por una avalancha

Técnicos de Territorio y del Centre Lauegi de Aran llevaron a cabo ayer cinco aludes controlados en el puerto de la Bonaigua para limpiar la calzada de la C-28, que permanecía cortada desde la noche del sábado al domingo por una avalancha de nieve. Las detonaciones se hicieron con gas hidrógeno en puntos concretos de las paredes donde el manto nival presentaba una fuerte inestabilidad y existía un riesgo extremo de nuevos desprendimientos. Según fuentes del Centre Lauegi, el nivel de peligro de aludes se incrementó en las últimas horas de fuerte a muy fuerte, (nivel 4-5) por la acumulación de grandes cantidades de nieve. En las cotas más elevadas ya se registran más de dos metros de espesor. Solo el sábado, la nevada sumó más de 20 centímetros de nieve nueva en distintos puntos. Durante la jornada el uso de cadenas fue obligatorio en la C-142b en Naut Aran, en la C-28 en Alt Àneu, en la C-563 en Josa y Tuixén y en la C-462 en La Coma i la Pedra. Por la tarde, una tormenta cruzó de oeste a este la Noguera, Urgell y Segarra dejando granizo y agua nieve en puntos como Castelló de Farfanya, Gerb, Balaguer, Agramunt, Cervera, Sant Guim o Freixenet. La temperatura cayó de forma brusca hasta los 3 grados en la mayoría de localidades. Protecció Civil mantuvo activados los planes Neucat y Vencat ante la previsión de nuevas precipitaciones que, según el Servei Meterològic, se prolongarán hasta el mediodía de hoy. El aviso afecta prácticamente a todas las comarcas pirenaicas, Aran, Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Jussà y Cerdanya, donde se espera que el episodio deja acumulaciones de más de 30 centímetros por encima de los 2.000 metros. Asimismo, se esperan rachas de viento que superan los 72 km/h en la mayoría de las comarcas de Lleida y en la montaña se espera torb por la combinación de viento y nieve, lo que puede dificultar la visibilidad. Asimismo, Trànsit reforzó los controles de Mossos por episodio de nevadas. Se activaron efectivos de la Unidad de Intervención de Montaña, que colaboraron con las patrullas de Trànsit en Baqueira y La Vall de Boí.

Lleida vive el segundo mes de enero más lluvioso en un siglo

Lleida ha superado los 100 litros por metro cuadrado en lo que va de enero de este 2026, convirtiéndose en el segundo mes de enero más lluvioso de los últimos 114 años. Solo enero de 1996 registró más precipitaciones, con 128,9 litros. La media de enero en Lleida es de 25,4 litros, según Aemet. Los Bombers recibieron una treintena de avisos por el temporal del sábado. La mayoría de las actuaciones fueron incidencias causadas por árboles caídos, la presencia de rocas o desprendimientos. En Les Oluges tuvieron que actuar la carretera ISR-12 por un desprendimiento de tierras.