El servicio de Rodalies se reanuda con transporte alternativo en varios tramos

El servicio de Rodalies se reunuda hoy a las 6.00 horas de forma parcial tras un fin de semana caótico y será gratuito durante un mes. Las líneas de Manresa (RL3 y RL4) funcionarán entre Lleida y Cervera y las de la costa (R13 y R14) lo harán hasta Vinaixa, desde donde se ofrecerán transportes alternativos hasta Manresa, Reus o Sant Vicenç de Calders.

Rodalies reanudará hoy a las 6.00 horas parcialmente su servicio para dar ya cobertura a un 87% de los usuarios, tras haber estado suspendido el fin de semana, y será gratuito durante un mes, según anunciaron ayer el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. En las líneas de Manresa (RL3 y RL4) el servicio funcionará entre Lleida y Cervera, pero a partir de este punto se ofrecerá un servicio de autobús alternativo hasta Manresa. En el caso de las líneas de la costa (R13 y R14), el servicio desde Lleida llegará hasta Vinaixa, a partir de aquí se ofrecerán el servicio de autobús alternativo hasta Sant Vicenç de Calders en el caso de la R13 o hasta Reus en el caso de la R14. Con normalidad seguirá funcionando la línea Lleida-La Pobla de Segur, gestionada por Ferrocarrils. A medida que se vaya certificando la operatividad de las vías se irán reabriendo los tramos aún no disponibles. Para paliar los problemas de movilidad hasta Barcelona, Renfe operará de forma excepcional con dos trenes Avant más –2 de ida y 2 de vuelta– el trayecto entre Lleida y Barcelona con parada en Reus-Camp de Tarragona. Los nuevos trayectos saldrán de la estación de Lleida-Pirineus en dirección a Camp de Tarragona y Barcelona-Sants a las 7.25 horas y a las 16.45 h. En sentido contrario, los convoyes saldrán de Barcelona-Sants a las 6 horas y las 15.05 horas, según detalló la Paeria tras una reunión con el Govern. Estos nuevos trenes sumarán 581 plazas adicionales y serán gratuitos durante el próximo mes, siempre que se reserve plaza. Además, está previsto que las nuevas frecuencias se mantengan de forma permanente, afirmó la Paeria. Asimismo, las barreras del peaje de la C-32 en el Garraf continuarán levantadas hasta el miércoles.

En cuanto al resto de Catalunya, se reanudará totalmente la línea R2 y parcialmente la R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), y R4 (funcionará de Terrassa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders). Las líneas regionales R16 (Barcelona-Tortosa) y R17 (Barcelona-Port Aventura) circularán con normalidad.

Adif repara cuatro puntos de las líneas de la costa

Adif está llevando a cabo más de un centenar de inspecciones en “zonas sensibles” en la red de Rodalies y ha movilizado “todos los recursos” para actuar en 23 puntos de la red. Se trata de otros dos puntos indicados por el Govern, que en las últimas comparecencias habló de 21 puntos críticos para recuperar la circulación. En Lleida se llevan a cabo cuatro inspecciones en taludes, túneles, puentes y otras estructuras. Fuentes de Adif apuntaron ayer que en la demarcación se actúa solo en las líneas de la costa (R13 y R14), ambas operadas por Renfe, y en puntos concretos de la zona de Vinaixa, sin concretar el punto exacto. Aseguraron que se está haciendo “un gran esfuerzo” para reparar los daños causados por el temporal y poder restablecer el servicio “en el menor tiempo posible”. En un comunicado avanzaron que el conjunto de medidas estaba “acordado y coordinado” con Renfe, la Generalitat, el Estado y el colectivo de maquinistas implicados en la explotación ferroviaria. El jueves los maquinistas se negaron a circular hasta que se garantizara la seguridad. Asimismo, explicaron en el comunicado que se ha destinado personal de vigilancia para comunicar “de forma inmediata” cualquier “anomalía” que pueda afectar al servicio.

Usuarios lamentan la falta de alternativas tras la cancelación

Los usuarios de Rodalies y regionales en Lleida lamentaron ayer la falta de transporte alternativo por la cancelación de los trenes. Muchos se vieron obligados a comprar billetes de AVE o Alvia, ya que los Avant estaban agotados. Otros optaron por el vehículo privado o aplazaron el viaje ante la falta de buses. Los informadores avisaron a los pasajeros en los andenes sobre la suspensión del servicio. A los viajeros con destino Barcelona se les ofreció un tren de alta velocidad, aunque muchos consideraron el precio excesivo. La estación mostraba una imagen inusal con los andenes vacíos y poco movimiento, excepto en los trenes de alta velocidad y los de la línea de La Pobla.

Aval al paro del servicio en una red “capada”

Pere Macías, comisionado para el traspaso de Rodalies, aseguró ayer que no sabían que los trenes funcionarían el sábado por la mañana. Defendió la suspensión de Rodalies por la ineficacia del servicio y aseguró que “ni Dios puede garantizar que no hay desprendimientos” en una red “capada y estresada, que no está al 100%”.

Avisan de posibles incidencias menores

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, consideró ayer que es posible que durante la jornada de hoy se dé alguna incidencia menor en el arranque del sistema ferroviario tras haber estado el servicio suspendido el fin de semana. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, afirmó que Adif no duda que todos los maquinistas se presentarán a su puesto tras un cambio de protocolos que acreditará la operatividad de cada línea.