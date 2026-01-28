La Diputación crea una bolsa para dotar a los ayuntamientos de secretarios e interventores

La Diputación presentó ayer un plan de choque para abordar la carencia de secretarios e interventores que padecen los ayuntamientos de la demarcación, especialmente los de los pequeños municipios. Incluye la creación de una bolsa común de personal que evitará que cada consistorio tenga que gestionar sus propias convocatorias, además de reforzar el servicio de atención municipal (SAM) con la incorporación de tres profesionales más, pasando de los cuatro que hay actualmente a siete. El objetivo es garantizar que los entes locales puedan mantener su funcionamiento administrativo básico. “El SAM pasará de 4 a 7 personas para dar respuesta a esta problemática estructural”, explicó el presidente de la corporación, Joan Talarn. Añadió que además se cubrirá una de las tres plazas de secretarios interventores de la Diputación, mientras que las otras dos están a la espera de cubrirse con el concurso convocado por el Estado. “No es que traigamos una fórmula que lo solucione todo, pero creo que ponemos la primera piedra de la solución”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente, Agustí Jiménez, detalló que el plan prioriza a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, que representan el 70% de los municipios de la provincia de Lleida. Explicó que la falta de estos profesionales impide a muchos alcaldes tramitar expedientes, justificar subvenciones y gestionar recursos económicos, situaciones que dejan a las corporaciones “solas ante el peligro de poder perder recursos económicos muy importantes”. Según Jiménez, la nueva bolsa provincial de secretarios permitirá una gestión centralizada del personal disponible, canalizando las peticiones de los consistorio que carezcan de estos técnicos habilitados. Los municipios más grandes, que tienen más recursos propios, quedan en un segundo plano en esta primera fase de implementación del plan.

Una herramienta digital contra el déficit de personal y más formación

El plan ofrecerá formación y acompañamiento técnico, económico y jurídico permanente a los secretarios e interventores de los ayuntamientos para ayudarles a ejercer sus funciones. Este apoyo incluirá asesoramiento para optimizar el personal y favorecer la estabilización de empleados laborales, reduciendo la dependencia de los habilitados nacionales. A todo ello se sumará una herramienta tecnológica (app) que permitirá poner en marcha un portal de gestión y un canal directo con la Diputación. Este servicio incorporará un circuito administrativo de ayuda para evitar errores en convocatorias de ayudas o garantizar su correcta tramitación. Talarn recordó que la Diputación ya invierte 5 millones de euros al año en cubrir secretarios mediante los consells comarcales.