Nueva Aula Universitaria Maria-Mercè Marçal

Ivars d’Urgell ya cuenta con su propia Aula de Extensión Universitaria y está dedicada a la escritora Maria-Mercè Marçal. La presentación oficial se celebró ayer en el Fòrum y reunió a unas 150 personas. El proyecto nace tanto de su experiencia en otras aulas universitarias como de la demanda cultural existente en el municipio, tal y como destacó la secretaria de la junta, Sílvia Monserrate. Con el acompañamiento de la Universitat de Lleida, se ha constituido una asociación con una junta de diez personas dispuestas a consolidar esta propuesta. Su creación responde a una necesidad local: hasta ahora, muchos habitantes participaban en actividades similares en localidades cercanas y la nueva oferta permite acercar la formación sin desplazamientos. Desde la UdL, la vicerrectora de Cultura, Núria Casado, valoró muy positivamente la iniciativa, que se incorpora a una red de 35 aulas activas y contribuye a extender el conocimiento universitario. La programación combina ponencias con sesiones temáticas centradas en actualidad y patrimonio cultural.