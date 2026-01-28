Protección para la iglesia de Sant Miquel del Pui de La Pobla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno del consell del Pallars Jussà aprobó ayer por unanimidad la declaración de bien cultural de interés local (BCIL) para proteger los restos de la iglesia de sant Miquel del Pui, de La Pobla de Segur. Se trata de un templo cuyas primeras referencias conocidas se remonan a finales del siglo XI y del que se conservan el ábside y las paredes laterales, preservadas gracias a aportaciones populares y del ayuntamiento.

Durante la sesión, se aprobó una moción para pedir al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) programas específicos para combatir el desempleo en las comarcas de montaña y otra impulsada por la Diputación para reclamar medidas frente a la falta de secretarios e interventores municipales que amenaza con bloquear el funcionamiento de los consistorios. Una tercera moción reclamó al menos una comida gratuita para los escolares de hasta 16 años durante la enseñanza obligatoria.

Durante la sesión hubo preguntas sobre la implantación de la recogida de basura puerta a puerta en la comarca. El presidente, Ramon Jordana, no pudo precisar cuándo se completará el despliegue, que comenzará en febrero en La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn y El Pont de Claverol.