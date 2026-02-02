Catalunya subvencionará la instalación de cámaras con lectura de matrículas en pueblos sin policía

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Departamento de Interior ha puesto en marcha una línea de ayudas para instalar cámaras con lectura de matrículas en municipios que no dispongan de policía. Así lo ha anunciado este lunes la consellera Núria Parlon y ha asegurado que se trata de una “prueba piloto”. Parlon ha concretado que en esta primera convocatoria hay destinada una partida total de 800.000 euros, que saldrá a finales del primer trimestre. Al mismo tiempo, ha precisado que habrá un máximo de 30.000 euros por instalación y también un límite de mantenimiento de tres cámaras, con un cálculo aproximado por unidad de 450 euros. La consellera ha explicado que una vez pase esta primera fase se abrirá una segunda, de 500.000 euros, en localidades que sí cuenten con plantilla de agentes.

Parlon ha defendido que “la presencia” de estos dispositivos “es una garantía” para reducir actividad delictiva como robos en el interior de domicilios, de acuerdo con la experiencia de otros ayuntamientos, ha apuntado la titular de Interior. También ha subrayado que “juegan un papel de disuasión” en la comisión de este tipo de delitos y en este sentido, suponen una “herramienta muy potente”.

Según ha especificado la consellera hay 730 municipios en Catalunya que no cuentan con policía, de los cuales una sesentena tienen en vigor el convenio Lectio (el sistema de los Mossos d'Esquadra que permite la lectura de las matrículas de los vehículos y compartir la base de datos). Precisamente, Parlon ha destacado que sólo podrán optar a estas subvenciones las localidades adheridas que lo hayan firmado a partir del 1 de enero de 2024 y hasta agotar la convocatoria.

La directora general de Administración de Seguridad, Joana Ricardo, ha puntualizado que también se podrán beneficiar de estos recursos las entidades supramunicipales. Ricardo lo ha argumentado porque, “en algún caso alguno consejos comarcal o alguna diputación” han financiado estas cámaras en algunas poblaciones.

Parlon también ha señalado que para optar a las ayudas “es importante” que las cámaras tengan la autorización de la Dirección General de Administración de Seguridad. Por otra parte, no ha descartado que “si funciona bien” la iniciativa se pueda ampliar la convocatoria en el futuro”.

La titular de Interior ha remarcado los beneficios de extender esta tecnología como “complemento” al trabajo de los Mossos. Ha indicado que disponiendo de “todas las cámaras conectadas al sistema Lectio, facilita una información cualitativa” para la resolución de actos que infringen la ley. La consellera de Interior ha justificado esta financiación a raíz de haber participado, en el último año, en los juntas de seguridad locales y “en estos encuentros nos evidenciaban [...] que tenían muchas dificultades” para abordar algunos delitos concretos.