Cortada durante tres días la avenida Josep Tarradellas de Tàrrega

La avenida Josep Tarradellas de Tàrrega estará cortada del 3 al 5 de febrero por los trabajos de asfaltado de la rotonda de la C-14, según ha comunicado el ayuntamiento. Estas obras comportarán, además, paso alternativo en la avenida de Tarragona. Las calles adyacentes también se verán afectadas por los trabajos y las paradas 20 y 21 del bus urbano –CAP e instituto Alfons Costafreda– quedarán anuladas y el consistorio propone la parada 19, la del centro cívico, como alternativa.