Detenidos cinco jóvenes por robar tres ruedas de un coche estacionado en una calle de Cervera

Se trata de cuatro hombres de entre 18 y 20 años y una chica menor de edad

Ruedas sustraídas de un coche estacionado en la calle en Cervera.

Ruedas sustraídas de un coche estacionado en la calle en Cervera.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a cuatro hombres de entre 18 y 20 años y una mujer menor de edad como presuntos autores del robo de tres ruedas de un vehículo estacionado en Cervera. Los hechos pasaron hacia la una y media de la madrugada, cuando un vecino alertó a la policía de que unos jóvenes robaron las ruedas de un vehículo estacionado en la calle Esperanto y huyeron del lugar con un turismo.

Entonces, varías dotaciones de Mossos iniciaron la búsqueda del vehículo sospechoso y, poco después, una patrulla de tráfico localizó circulando a alta velocidad por la A-2 en dirección a Lleida un coche que coincidía con la descripción del vehículo huido.

Los agentes pudieron parar al vehículo y comprobaron que en el interior iban cuatro hombres y una mujer que coincidían con la descripción de los sospechosos. Además, tenían las manos manchadas de grasa y llevaban una de las ruedas sustraídas encima.

Después de llevar el coche a una zona segura, los mossos hicieron un registro más esmerado y localizaron dos ruedas más en el maletero, los tornillos de las ruedas sustraídas y herramientas para desmontar las ruedas, hecho que motivó la detención de los cinco. Todo el material robado fue devuelto a su propietario y los cinco detenidos quedaron en libertad con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado en funciones de guardia – la menor de edad, ante la Fiscalia de Menores–.

