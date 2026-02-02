Detenidos cinco jóvenes por robar tres ruedas de un coche estacionado en una calle de Cervera

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a cuatro hombres de entre 18 y 20 años y una mujer menor de edad como presuntos autores del robo de tres ruedas de un vehículo estacionado en Cervera. Los hechos pasaron hacia la una y media de la madrugada, cuando un vecino alertó a la policía de que unos jóvenes robaron las ruedas de un vehículo estacionado en la calle Esperanto y huyeron del lugar con un turismo.

Entonces, varías dotaciones de Mossos iniciaron la búsqueda del vehículo sospechoso y, poco después, una patrulla de tráfico localizó circulando a alta velocidad por la A-2 en dirección a Lleida un coche que coincidía con la descripción del vehículo huido.

Los agentes pudieron parar al vehículo y comprobaron que en el interior iban cuatro hombres y una mujer que coincidían con la descripción de los sospechosos. Además, tenían las manos manchadas de grasa y llevaban una de las ruedas sustraídas encima.

Después de llevar el coche a una zona segura, los mossos hicieron un registro más esmerado y localizaron dos ruedas más en el maletero, los tornillos de las ruedas sustraídas y herramientas para desmontar las ruedas, hecho que motivó la detención de los cinco. Todo el material robado fue devuelto a su propietario y los cinco detenidos quedaron en libertad con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado en funciones de guardia – la menor de edad, ante la Fiscalia de Menores–.