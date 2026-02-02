En marcha las obras para mejorar la accesibilidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega lleva a cabo obras para mejorar la accesibilidad para los peatones en diferentes calles. Se trata de la propuesta más votada en los últimos presupuestos participativos y contempla 19 actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas. También se instala pavimento con relevo para que personas invidentes o con movilidad reducida puedan detectarlo. Los trabajos tienen un presupuesto de 61.597 euros y se han adjudicado a Tallers Vidal Amill SLU. Por el momento, se ha actuado en la calle de Santa Clara (intersección con la calle del Canal d’Urgell) y ahora se interviene en la calle de Blaia y en la avenida del Onze de Setembre. También materializa otro proyecto seleccionado por la ciudadanía: la mejora de la iluminación en pasos de peatones. Se ha actuado en el acceso al instituto Alfons Costafreda, en la avenida de Tarragona.