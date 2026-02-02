Padres denuncian el mal estado de un parque frente a una escuela de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Familias de Tàrrega han alertado sobre el deterioro que se ha hecho evidente en el parque infantil ubicado en la plaza del Pare Carles Perelló, conocida popularmente como plaza de la Pia por su posición frente a la Escola Pia.

El pavimento de caucho protector está muy desgastado, incluso tiene agujeros, sobre todo debajo de los columpios, algunos de ellos adaptados para niños con discapacidad, lo que genera riesgo de caídas y lesiones. Además, desde hace varios meses, un balancín de muelles permanece rodeado de vallas de obra, con el peligro que supone.

Los padres y madres afectados han expresado su malestar por lo que consideran “una falta de mantenimiento prolongada en un espacio público muy concurrido y destinado a los vecinos más pequeños de la ciudad”. Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Luis Marín, explicó que “estamos redactando un proyecto de remodelación de toda la plaza”. Paralelamente, para no dejar desatendidas las urgencias inmediatas, desde los Servicios Municipales se están preparando reparaciones provisionales “mientras tanto”, según Marín. Respecto al balancín de muelles vallado, precisó que “estamos a la espera de que venga la empresa” proveedora.