La provincia de Lleida cierra 2025 consolidando el crecimiento turístico sostenido de los últimos años

La provincia de Lleida ha cerrado 2025 consolidando el crecimiento sostenido del número de turistas y de pernoctaciones que se ha ido registrando durante los últimos años. Según los datos publicados este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que todavía son provisionales, los hoteles, campings, casas de turismo rural y apartamentos de la demarcación han recibido 1.383.791 visitantes que han generado 3.357.193 noches de alojamiento, un 2,8% más y un 2,43% más, respectivamente, en comparación con 2024.

El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacado que con 254.564 visitantes extranjeros, se ha registrar la mejor cifra de turistas internacionales. Serrano ha expresado la satisfacción del sector por estos buenos resultados y considera que demuestran el “buen trabajo” que lleva a cabo para fidelizar turistas y captar nuevos.

Con respecto a la cifra de turistas internacionales, estos habrían hecho en la demarcación un total de 583.402 pernoctaciones. El vicepresidente ha comentado que estas cifras animan a reforzar la apuesta del Patronato por la promoción de Pirineo y Ponent en el extranjero. En este sentido, el secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida, Ramon Solsona, ha explicado que es necesario captar más visitantes internacionales para aumentar la ocupación y el gasto y desestacionalizar.

Por sectores, los hoteles han cerrado en 2025 con 996.322 turistas y 2.197.810 pernoctaciones; los campings, con 244.818 y 750.887; las casas de turismo rural, con 84.901 y 228.982, y los apartamentos turísticos, con 57.750 y 179.514. Serrano ha asegurado que los resultados confirman “la buena evolución del sector turístico” y refuerzan a Lleida como una “destinación atractiva” durante todo el año, con una oferta basada en la naturaleza, la cultura, la gastronomía y las experiencias al aire libre.

La presidenta de Campings de Lleida, Cel Feliu, ha explicado que en esta tipología de alojamiento el crecimiento se ha moderado y ha afirmado que se ha fidelizado a los nuevos visitantes que se captaron a partir de la pandemia. A su vez, el presidente de la Federación de Turismo Rural, Mario Mata, ha destacado que se tiene que poner en valor “la experiencia auténtica que ofrecemos, que permite conectar al visitante con el día a día de la vida rural y también descubrir la destinación”.

Serrano ha adelantado que el objetivo para este 2026 es revalidar este crecimiento, con una apuesta por un “turismo responsable y alineado con los valores de sostenibilidad y calidad” que definen el Pirineo y el llano de Lleida. En este sentido, ha remarcado que todavía hay margen para crecer durante las temporadas de primavera y otoño.