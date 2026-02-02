Los trenes de Rodalies de Lleida empiezan a recuperar la puntualidad pero mantienen los tramos en autocar

Un tren parado en la estación de Tàrrega a primera hora de la mañana.Anna Berga / ACN

El servicio ferroviario de Rodalies y Regionales recupera cierta normalidad y afluencia de usuarios a Lleida después de las incidencias de los últimos días. Los trenes de las líneas RL3 y RL4 circulan bastante puntuales este lunes por la mañana, aunque el servicio se sigue cubriendo en autocar entre Cervera y Manresa, y entre Vinaixa y Reus o Sant Vicenç de Calders.

"Hoy lo he vivido con emoción, porque he visto que el tren había llegado a la hora y llegaré puntual al trabajo", ha explicado Marta Marías, que viaja entre Lleida y Mollerussa.

Mientras tanto, las limitaciones de velocidad siguen suponiendo algunos retrasos en la alta velocidad. Los trenes Avant, sin embargo, son puntuales y el primer servicio gratuito del día hacia Barcelona ha salido con más de 200 viajeros.