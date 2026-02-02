SEGRE

Los trenes de Rodalies de Lleida empiezan a recuperar la puntualidad pero mantienen los tramos en autocar

El Avant gratuito hacia Barcelona supera los 200 viajeros mientras continúan algunos retrasos en la alta velocidad

Un tren parado en la estación de Tàrrega a primera hora de la mañana.Anna Berga / ACN

El servicio ferroviario de Rodalies y Regionales recupera cierta normalidad y afluencia de usuarios a Lleida después de las incidencias de los últimos días. Los trenes de las líneas RL3 y RL4 circulan bastante puntuales este lunes por la mañana, aunque el servicio se sigue cubriendo en autocar entre Cervera y Manresa, y entre Vinaixa y Reus o Sant Vicenç de Calders.

"Hoy lo he vivido con emoción, porque he visto que el tren había llegado a la hora y llegaré puntual al trabajo", ha explicado Marta Marías, que viaja entre Lleida y Mollerussa.

Mientras tanto, las limitaciones de velocidad siguen suponiendo algunos retrasos en la alta velocidad. Los trenes Avant, sin embargo, son puntuales y el primer servicio gratuito del día hacia Barcelona ha salido con más de 200 viajeros.

